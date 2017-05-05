Фото: turmush.kg
Житель Омска Эльдар Булатов приговорен к пяти годам колонии за пытки в отношении своего восьмилетнего пасынка. Обвиняемый заявил, что он пытался спасти ребенка от бесов.
Как сообщили в областной прокуратуре, 31-летний мужчина ранним утром 12 марта прошлого года, находясь в состоянии наркотического опьянения, подошел к кровати сына своей сожительницы и облил его холодной водой.
Затем злоумышленник ударил ребенка по голове стеклянной банкой, а также несколько раз руками по его телу.
"После этого Булатов не менее трех раз приложил рабочую часть (жало) электрического паяльника к телу мальчика, причинив сильную физическую боль и термические ожоги. По инициативе органов опеки суд ограничил мать мальчика в родительских правах, закрепив за ребенком в качестве опекуна его бабушку, у которой он в настоящее время проживает", — указывают в надзорном ведомстве.
Мужчина частично признал свою вину, заявив, что своими действиями пытался спасти ребенка от бесов.
Отбывать наказание омич будет в колонии общего режима.
Комментарии
так в дурку надо вести !!какие 5 лет он и там бесов гонят будет
ну так то мотив преступления на дырку тянет
За пытки ребёнка 5 лет и за то, что парень пишет в интернете против верующих, тоже 5 лет. Как-то неправильно.