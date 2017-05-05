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Легковушку снесло с трассы после жесткого столкновения с КамАЗом на Алтае

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Чудовищная авария случилась на дороге Барнаул – Рубцовск

Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария с участием легковушки и КамАЗа произошла утром в пятницу, 5 мая, на трассе в Алтайском крае.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. Свидетели последствий аварии уточняют, что столкновение произошло на трассе А-322 Барнаул — Рубцовск на 261-м километре.

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт аварии, отметив, что подробности случившегося и данные о пострадавших уточняются.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.05.2017 10:49
гость

Вот это удар, я там легковушку вообще не вижу, да и у КАМАЗа проблемы

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5.05.2017 10:54
- гость -

так ее ваще не стало наверное после такого мокрое местечко!если камаз то разнесло

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5.05.2017 11:01
- гость -

так вон она с лева лежит груда металла в поле

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