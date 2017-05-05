Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария с участием легковушки и КамАЗа произошла утром в пятницу, 5 мая, на трассе в Алтайском крае.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. Свидетели последствий аварии уточняют, что столкновение произошло на трассе А-322 Барнаул — Рубцовск на 261-м километре.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт аварии, отметив, что подробности случившегося и данные о пострадавших уточняются.
Комментарии
Вот это удар, я там легковушку вообще не вижу, да и у КАМАЗа проблемы
так ее ваще не стало наверное после такого мокрое местечко!если камаз то разнесло
так вон она с лева лежит груда металла в поле