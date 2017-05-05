Временная администрация "Тальменка-банка" оспаривает в Арбитражном суде Алтайского края сделки с московским ООО "Промторг", которые были заключены за десять дней до отзыва Банком России лицензии.
Согласно материалам дела, истец требует признать недействительными соглашения об уступке права требования от 13 января 2017 года на общую сумму 98 миллионов рублей. В результате этих сделок ООО выкупило долги по кредитам бывшего зампредседателя правления Тальменка-банка Натальи Люлиной почти на 2 миллиона рублей, ООО "Дельта-Плюс" – на 25 миллионов и ООО "Экополис" – на 70 миллионов рублей.
Как пишет "Интерфакс-Сибирь", временная администрация намерена взыскать с Н.Люлиной и бывших сотрудников "Тальменка-банка" — главного бухгалтера Елены Чигишевой, директора юридического управления Дмитрия Пономаренко, начальника отдела по работе с персоналом Надежды Копыловой — премиальные в размере 100 тысяч рублей. Они были начислены на основании приказа от 30 декабря 2016 года, то есть за месяц до отзыва у банка лицензии.
Первые заседания по обоим искам состоялись 2 мая, но окончательные решения ни по одному из заявлений не были приняты. Суд отложил разбирательства до 31 мая.
Кроме того, в период с 30 декабря 2016 года по 13 января текущего года руководство банка заключало сделки на условиях, "не соответствующих рыночным", и они имеют признаки преднамеренного банкротства.
В частности, 13 января банк предоставил председателю совета директоров "Тальменка-банка" Михаилу Чупракову потребительский кредит на 13 тысяч долларов и кредит на неотложные нужды в размере 251 миллиона рублей. Аналогичные кредиты предоставлены председателю правления банка Олегу Семкичеву на сумму 256,418 миллиона.
В суде уверены, что эти сделки имеют признаки вывода активов банка посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
Руководитель временной администрации банка Олег Моисеев отмечал в суде, что в результате проведенной в ноябре — декабре 2016 года инспекционной проверки были установлены факты недооценки кредитного риска по 69 ссудам 60 заемщиков.
Как сообщалось ранее, 23 января Банк России отозвал у барнаульского "Тальменка-банка" лицензию на осуществление банковских операций.
Комментарии
С 3-х человек взыскать 100 000 руб. премий???? что мелочиться-то, пусть погуляют)