Крупнейшее мероприятие транспортной отрасли в восточной части России – форум "Транспорт Сибири" – пройдет с 24 по 27 мая. Форум посвящен вопросам развития транспортно-логистического и дорожно-строительного комплексов, безопасности дорожного движения, воздушного, железнодорожного, внутреннего водного транспорта, пассажирского транспорта и легкового такси, вопросам безопасности на транспорте.
25 мая состоится пленарное заседание "Транспорт – взгляд в будущее", где обсудят роль региональных "хабов" в общероссийской логистике пассажиро- и грузопотоков, опыт реализации транспортных проектов в Китае и другие темы.
В рамках секции железнодорожного транспорта будут обсуждаться перспективы комплексного транспортного обслуживания: проект "Городская электричка", единый тариф на пассажирские перевозки, внедрение современных технологий для пассажиров.
В рамках секции дорожно-строительного комплекса пройдет 5-я межрегиональная конференция "Современные технологии ремонта и содержания искусственных сооружений на автомобильных дорогах".
Перспективы развития современных транспортно-логистических технологий, новых маршрутов и инфраструктуры рассмотрят на секции транспортно-логистического комплекса.
В рамках секции воздушного транспорта обсудят перспективы рынка региональных перевозок для регионов Сибири, развитие региональных перевозок в аэропорту Толмачево и многое другое.
25 мая Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири организует работу биржи контактов грузовладельцев и грузоперевозчиков.
С 25 по 26 мая будет проходить 4-я международная конференция "Современное такси. Инвестиции".
Подробнее о форуме и программе можно узнать на сайте.
Организаторы VI международного форума "Транспорт Сибири" ― Министерство транспорта Российской Федерации и правительство Новосибирской области.
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр", Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibtransexpo.ru
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