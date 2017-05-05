Фото: teleguide.ru
Репетиция парада Победы и праздничных мероприятий состоится в пятницу, 5 мая, в центре Барнаула. В этой связи будет перекрыто движение по площади Сахарова и участку проспекта Ленина.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, движение по проспекту Социалистическому на участке от улицы Молодежной до Мерзликина будет перекрыто с 15:00 до 17:30.
В 17:30 начнется репетиция торжественного построения войск Барнаульского гарнизона. В связи с этим движение будет ограничено по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Движение здесь будет закрыто до 21:00.
"Движение автобусов будет организовано от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам", — добавляют в мэрии.
Троллейбусные маршруты №1 и №7 будут сокращены до остановки "площадь Победы".
Комментарии
Сколько еще раз будете об этом писать????