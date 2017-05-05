Пятница, 5 Май, 14:04

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,57
€ 62,73
Brent
$ 51,5
24°
Обь
513см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Полевая кухня: что приготовить на природе, кроме шашлыков?

, ИА "Амител"
Люля-кебаб, шурпа и рыба: что еще можно готовить на костре и мангале?

Фото: ceramalux.ru

Что делать в течение длинных майских праздников? Конечно, отправляться на природу и устраивать пикники! Если вы еще не думали, что же можно приготовить вне дома, то воспользуйтесь рецептами от Кухни.Amic.ru.

Люля-кебаб

Что потребуется?

  • Мякоть баранины — 1 кг
  • Курдючный жир — 300 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Зелёный лук — 100 г
  • Зелень, соль, перец и специи — по вкусу

Как готовить?

Баранину промыть и пропустить через мясорубку. Отдельно пропустить курдючный жир. Его объем должен составлять четверть от количества мяса. Лук мелко порубить. Все ингредиенты соединить, посолить, поперчить и добавить специи и зелень. Далее фарш нужно отбить: собрать его в комок и с силой бросить в миску — процесс повторять в течение 10 минут. После убрать на час в холодильник. Достать из холодильника и нанизать на шампуры в виде колбасок шириной 3–4 см и длиной около 15 см.

Лаваш с сыром и помидорами на гриле

Что потребуется?

  • Укроп — 1 пучок
  • Сыр — 0,5 кг
  • Томаты — 4 шт.
  • Лаваш

Как готовить?

Нашинковать укроп, натереть сыр и все перемешать. Нарезать томаты и уложить начинку на лаваш. Туго завернуть и отправить на гриль.
 

Стейк из сёмги

Что потребуется?

  • Семга — 1 кг
  • Для маринада: оливковое масло, лайм, перец и другие специи.
  • Для соуса: сметана — 200 г, чеснок — 2 зубчика, зелень

Как готовить?

Рыбу промыть и нарезать на куски толщиной около 3 см. Каждый кусок смазать оливковым маслом, полить лимонным соком, посолить, поперчить и посыпать специями. Оставить на 20–30 минут.

Выложить рыбные стейки на решётку и жарить на углях в течение 20 минут, постоянно переворачивая. Подать со сметанно-чесночным соусом, для которого нужно порубить зелень, пропустить чеснок через пресс и смешать всё это со сметаной.

Шурпа

Что потребуется?

  • Баранина - 1 кг
  • Жир — 100 г
  • Лук — 1 кг
  • Картофель — 1 кг
  • Томаты — 500 г
  • Морковь — 5 шт.
  • Болгарский перец - 5 шт.
  • Вода — 5 л
  • Соль, перец горошком, специи, зелень - по вкусу
  • Для маринада: уксус - 500 мл, вода - 500 мл, соль и сахар — по вкусу

Как готовить?

Замариновать лук: взять половину от того, что есть, и нарезать кольцами, посолить и залить смесью воды, уксуса, соли и сахара. Поставить под пресс на 1–2 часа.

В казане растопить жир. Баранину крупно нарезать и обжарить со специями. Убрать мясо и на оставшемся жире поджарить нарезанные морковь и вторую половину лука. Высыпать в казан томаты и болгарский перец, вернуть баранину и потушить несколько минут. Залить водой. Когда закипит, снять пену, после добавить картофель и перец горошком. Посолить и всыпать специи. Готовить еще 20 минут.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.05.2017 13:16
- гость -

с дуба рухнули - семгу 20 минут жарить?! тогда уж так и пишите - высушить семгу в течении 20 минут

0  0
5.05.2017 13:54
- гость -

Семгу, баранину, осьминов на гриле кушаете- и ноете что плохо живете,
вот народ "вы слишком много кушать, всмысле зажрались"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:52
Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул должность 1
13:42
Жительница Алтая получила условный срок за угрозы полиции топором 0
13:23
Карлин пообещал вовремя расселить граждан из аварийного жилья 5
13:15
Загоревшийся многоквартирный дом в Бийске тушили 15 человек 0
13:09
"Ничего нет страшнее блокадного Ленинграда": ветеран ВОВ о войне и голоде 1
12:57
Жителю Алтайского края продали несуществующее дизельное топливо 0
12:40
Полевая кухня: что приготовить на природе, кроме шашлыков? 2
12:31
Маршрутка и легковушка столкнулись в Барнауле — очевидцы 0
12:26
Акустический концерт в Барнауле отыграет лидер известной группы "Тараканы" 0
12:11
Лекарства по рецепту сделают бесплатными для россиян 12
12:05
Депутаты-единороссы прочитали к 9 мая гамзатовских "Журавлей". Видео 11
12:00
Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт" прошла в ТРЦ "Пионер" 0
11:53
Водитель Toyota Camry погиб при столкновении с КамАЗом на алтайской трассе 1
11:33
Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов 0
11:24
Дорожная война с применением саморезов продолжается в барнаульском поселке 29
11:14
Временное руководство "Тальменка-банка" оспаривает сделки до банкротства 1
11:06
Центр Барнаула перекроют 5 мая в связи с репетицией парада Победы 1
10:50
Омич пытал восьмилетнего пасынка паяльником и заявил, что "изгонял бесов" 4
10:33
Легковушку снесло с трассы после жесткого столкновения с КамАЗом на Алтае 5
10:23
Ильдар Шале поделился сокровенными мыслями о клиентах и рекламе в Барнауле 6
10:13
Надвигается шторм: на вторых майских праздниках на Алтай придут грозы 3
10:07
Минкомсвязи из-за коррупции разрешит выбирать дату свадьбы целый год 6
09:51
Власти Барнаула назвали дворы, которые благоустроят в этом году 16
09:33
Центробанк организовал внеплановую проверку банка "Югра" 1
09:22
Барнаульца осудили за уклонение от призыва в армию 20
09:16
Что символизирует георгиевская лента и как ее правильно носить? 55
09:04
Бизнесмена в Барнауле оштрафовали за продажу дисков "Ленинграда" 8
09:00
Отметить День Победы вместе приглашает эко-ярмарка ВДНХ 6 мая 0
08:48
Как в России будут бороться с уклонистами и что такое электронная повестка? 10
08:30
Службе доставки суши "Аригато" исполнилось 11 лет 3
08:07
Борьба за Алтай: четыре территории пытаются присвоить себе уникальный бренд 1
07:37
От повитухи до акушерки: эксперт об уважении к профессии и "правилах" родов 4
07:19
Репетиция Олимпиады: почему нельзя пропустить чемпионат мира по хоккею? 1
07:03
Кино на выходные: война, солдаты и канатоходцы 2
06:32
Коттедж с большой летней верандой продают под Барнаулом за 20 млн руб. Фото 8
06:01
Москвичи заказывают на Алтае отдых уровня VIP 45
05:08
Жара под 30 градусов возвращается в Алтайский край 5 мая 5
04:01
Медведев "ввел" критерий оценки выполнения указов - продолжительность жизни 15
03:01
Дочку дипломата Захаровой покусала здоровая собака 4
02:04
В Киеве по-быстрому переснимают для "Евровидения" клип без Крыма 1
01:02
Смотрим на ветеринара, который поет песни больным животным 0
00:01
Пентагон похвалил экипажи Ту-95 и Су-35 за пролет близ Аляски 2
23:51
Игумена Флавиана, разбившегося в гонке на спортбайках, похоронили у храма 9
23:21
Следствие рассматривает четыре версии крушения вертолета в Башкирии 0
23:04
Барнаульцам предлагают добровольно обменять оккультные книги на Евангелие 4
22:51
Смотрим репетицию парада Победы из кабины истребителя 0
22:26
Нарусова назвала фейком запись с отдыха Путина и Собчака 4
22:02
Зюганов предложил сносить дома по всей России 4
21:53
Три человека погибли при падении вертолета в Башкирии 0
21:24
Туристку в Москве у храма Христа Спасителя обокрал Винни-Пух 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.