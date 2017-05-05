Что делать в течение длинных майских праздников? Конечно, отправляться на природу и устраивать пикники! Если вы еще не думали, что же можно приготовить вне дома, то воспользуйтесь рецептами от Кухни.Amic.ru.
Люля-кебаб
Что потребуется?
- Мякоть баранины — 1 кг
- Курдючный жир — 300 г
- Репчатый лук — 100 г
- Зелёный лук — 100 г
- Зелень, соль, перец и специи — по вкусу
Как готовить?
Баранину промыть и пропустить через мясорубку. Отдельно пропустить курдючный жир. Его объем должен составлять четверть от количества мяса. Лук мелко порубить. Все ингредиенты соединить, посолить, поперчить и добавить специи и зелень. Далее фарш нужно отбить: собрать его в комок и с силой бросить в миску — процесс повторять в течение 10 минут. После убрать на час в холодильник. Достать из холодильника и нанизать на шампуры в виде колбасок шириной 3–4 см и длиной около 15 см.
Лаваш с сыром и помидорами на гриле
Что потребуется?
- Укроп — 1 пучок
- Сыр — 0,5 кг
- Томаты — 4 шт.
- Лаваш
Как готовить?
Стейк из сёмги
Что потребуется?
- Семга — 1 кг
- Для маринада: оливковое масло, лайм, перец и другие специи.
- Для соуса: сметана — 200 г, чеснок — 2 зубчика, зелень
Как готовить?
Рыбу промыть и нарезать на куски толщиной около 3 см. Каждый кусок смазать оливковым маслом, полить лимонным соком, посолить, поперчить и посыпать специями. Оставить на 20–30 минут.
Выложить рыбные стейки на решётку и жарить на углях в течение 20 минут, постоянно переворачивая. Подать со сметанно-чесночным соусом, для которого нужно порубить зелень, пропустить чеснок через пресс и смешать всё это со сметаной.
Шурпа
Что потребуется?
- Баранина - 1 кг
- Жир — 100 г
- Лук — 1 кг
- Картофель — 1 кг
- Томаты — 500 г
- Морковь — 5 шт.
- Болгарский перец - 5 шт.
- Вода — 5 л
- Соль, перец горошком, специи, зелень - по вкусу
- Для маринада: уксус - 500 мл, вода - 500 мл, соль и сахар — по вкусу
Как готовить?
В казане растопить жир. Баранину крупно нарезать и обжарить со специями. Убрать мясо и на оставшемся жире поджарить нарезанные морковь и вторую половину лука. Высыпать в казан томаты и болгарский перец, вернуть баранину и потушить несколько минут. Залить водой. Когда закипит, снять пену, после добавить картофель и перец горошком. Посолить и всыпать специи. Готовить еще 20 минут.
Комментарии
с дуба рухнули - семгу 20 минут жарить?! тогда уж так и пишите - высушить семгу в течении 20 минут
Семгу, баранину, осьминов на гриле кушаете- и ноете что плохо живете,
вот народ "вы слишком много кушать, всмысле зажрались"