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Роспотребнадзор выступил с инициативой установить в России штрафы за отказ в обслуживании представителей социально незащищенных слоев населения — инвалидов, пенсионеров и детей.
Как пишет газета "Известия", сумма штрафа может быть увеличена, если отказ в обслуживании будет совершен при присутствии третьих лиц.
Поводом для инициативы стала скандальная история, которая в 2015 году произошла с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду.
"Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность "за воспрепятствование в приобретении товаров, работ, услуг представителями социально уязвимых слоев населения", — пишет издание.
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