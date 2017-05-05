Фото: vk.com/barneos22
Дорожная война в барнаульском поселке Солнечная Поляна продолжается — на улице Жасминной вновь обнаружены рассыпанные по асфальту саморезы.
Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Вот пару горстей саморезов набрали. Дорогу расчистили, но к бордюрам близко не прижимайтесь, там еще много осталось саморезов", — отмечает автор заметки.
Напомним, ранее на Жасминной уже находили большое количество рассыпанных саморезов. До этого на данной улице было разрушено асфальтовое покрытие.
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По всей видимости, происходящее связано с тем, что жители поселка недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами.
Власти Барнаула уже назвали такое поведение недопустимым.
Комментарии
саморезы как обычно какая-нибудь бабушка разбрасывает божий одуванчик
Всегда интересно на что рассчитывают такие упоротые люди. Что власти подарят им в частное владение общую дорогу? Что автомобилисты утрутся и перестанут там ездить? Так это вряд ли. А вот какая-нибудь бутылочка с бензином от такого же упоротого владельца испорченного автомобиля во двор прилететь может...
сперва подумал что часы на фотке мои. потом браслет разглядел. нее. не мои.
а размер саморезов какой? 3*35? надо будет съездить пособирать
скорей новая шиномонтажка открылась....надо бабла срубить
надо флеш моб встать в большую пробку на этой улице и стоять и пусть хоть уссуться там эти жители...
11:34!!полюбас сумка дырявая а из нее саморезы валяться)))
Удивляет молчание по этому вопросу органов правоохраны, как то они сильно демонстративно не замечают этой войны
5.05.2017 11:54
- гость -
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очевидно, что больше половины как и везде там нормальные люди, они почему должны страдать?
а во-вторых неужели вам делать нечего, устраивать какие-то блокады...
5.05.2017 11:55
- гость -
11:34!!полюбас сумка дырявая а из нее саморезы валяться)))
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нет, она не любит машины, зато любит чистый воздух. поэтому внуки построили ей коттедж
Мнтересно, а как сами проживающие выезжают, между саморезами? Может у них есть карты с нанесением мест россыпи саморезов? А как автобус там ходит? А скорую они ни разу не вызывали?
5.05.2017 11:57
- гость -
нет, она не любит машины, зато любит чистый воздух. поэтому внуки построили ей коттедж
А как внуки к ней подъезжают, между саморезами?
- Мужики, яйца не поколите!!
- А нечего,бабка, в полный автобус с яйцами лезть!!
- А я не с яйцами, я с саморезами 3*35!!
А как внуки к ней подъезжают, между саморезами?
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ой, об этом бабушка не подумала, старая стала...
Откуда в городе чистый воздух? За чистым воздухом - в пригород или в деревню!
5.05.2017 11:55
гость
Удивляет молчание по этому вопросу органов правоохраны, как то они сильно демонстративно не замечают этой войны
А амику не интересно обратиться к ним за комментариями?
5.05.2017 12:15
гость
А амику не интересно обратиться к ним за комментариями?
Без комментариев
Мне вот тоже очень хочется насыпать саморезов на тротуар. Задолбали водятлы, которым не хватает дороги и они несутся по тротуару, разгоняя школьников. Вообще мозгов у людей нет.
А может войну ведут с ул. Геодезической? под прикрытием Жасминовой
5.05.2017 12:19
- гость -
Эт где так ездят?
5.05.2017 12:20
- гость -
А может войну ведут с ул. Геодезической?
Никак аннексировать хотят?)
Кстати идея встать штук 10 машин около саморезов и погазовать по полной может решить вопрос. И так неделю, сами все вычистят
5.05.2017 12:27
гость
встать штук 10 машин около саморезов и погазовать
Проще найти и нанять Икарус\Камаз..один солярошный "залп" которого скроет 10 машин!))