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Дорожная война с применением саморезов продолжается в барнаульском поселке

, ИА "Амител"
Водителей призывают быть аккуратнее, проезжая по улице Жасминной

Фото: vk.com/barneos22

Дорожная война в барнаульском поселке Солнечная Поляна продолжается — на улице Жасминной вновь обнаружены рассыпанные по асфальту саморезы.

Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Вот пару горстей саморезов набрали. Дорогу расчистили, но к бордюрам близко не прижимайтесь, там еще много осталось саморезов", — отмечает автор заметки.

Напомним, ранее на Жасминной уже находили большое количество рассыпанных саморезов. До этого на данной улице было разрушено асфальтовое покрытие.

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По всей видимости, происходящее связано с тем, что жители поселка недовольны большим количеством "неместных" автомобилей, проезжающих рядом с их домами.

Власти Барнаула уже назвали такое поведение недопустимым.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.05.2017 11:34
- гость -

саморезы как обычно какая-нибудь бабушка разбрасывает божий одуванчик

0  0
5.05.2017 11:35
- гость -

Всегда интересно на что рассчитывают такие упоротые люди. Что власти подарят им в частное владение общую дорогу? Что автомобилисты утрутся и перестанут там ездить? Так это вряд ли. А вот какая-нибудь бутылочка с бензином от такого же упоротого владельца испорченного автомобиля во двор прилететь может...

0  0
5.05.2017 11:36
- гость -

сперва подумал что часы на фотке мои. потом браслет разглядел. нее. не мои.

а размер саморезов какой? 3*35? надо будет съездить пособирать

0  0
5.05.2017 11:39
- гость -

скорей новая шиномонтажка открылась....надо бабла срубить

0  0
5.05.2017 11:54
- гость -

надо флеш моб встать в большую пробку на этой улице и стоять и пусть хоть уссуться там эти жители...

0  0
5.05.2017 11:55
- гость -

11:34!!полюбас сумка дырявая а из нее саморезы валяться)))

0  0
5.05.2017 11:55
гость

Удивляет молчание по этому вопросу органов правоохраны, как то они сильно демонстративно не замечают этой войны

0  0
5.05.2017 11:56
- гость -

5.05.2017 11:54
- гость -
---
очевидно, что больше половины как и везде там нормальные люди, они почему должны страдать?
а во-вторых неужели вам делать нечего, устраивать какие-то блокады...

0  0
5.05.2017 11:57
- гость -

5.05.2017 11:55
- гость -
11:34!!полюбас сумка дырявая а из нее саморезы валяться)))
---
нет, она не любит машины, зато любит чистый воздух. поэтому внуки построили ей коттедж

0  0
5.05.2017 11:58
гость

Мнтересно, а как сами проживающие выезжают, между саморезами? Может у них есть карты с нанесением мест россыпи саморезов? А как автобус там ходит? А скорую они ни разу не вызывали?

0  0
5.05.2017 12:00
гость


5.05.2017 11:57
- гость -
нет, она не любит машины, зато любит чистый воздух. поэтому внуки построили ей коттедж

А как внуки к ней подъезжают, между саморезами?

0  0
5.05.2017 12:10
- гость -

- Мужики, яйца не поколите!!
- А нечего,бабка, в полный автобус с яйцами лезть!!
- А я не с яйцами, я с саморезами 3*35!!

0  0
5.05.2017 12:10
- гость -

А как внуки к ней подъезжают, между саморезами?
---
ой, об этом бабушка не подумала, старая стала...

0  0
5.05.2017 12:12
- гость -

Откуда в городе чистый воздух? За чистым воздухом - в пригород или в деревню!

0  0
5.05.2017 12:15
гость


5.05.2017 11:55
гость
Удивляет молчание по этому вопросу органов правоохраны, как то они сильно демонстративно не замечают этой войны

А амику не интересно обратиться к ним за комментариями?

0  0
5.05.2017 12:15
гость


5.05.2017 12:15
гость
А амику не интересно обратиться к ним за комментариями?

Без комментариев

0  0
5.05.2017 12:19
- гость -

Мне вот тоже очень хочется насыпать саморезов на тротуар. Задолбали водятлы, которым не хватает дороги и они несутся по тротуару, разгоняя школьников. Вообще мозгов у людей нет.

0  0
5.05.2017 12:20
- гость -

А может войну ведут с ул. Геодезической? под прикрытием Жасминовой

0  0
5.05.2017 12:20
- гость -

5.05.2017 12:19
- гость -

Эт где так ездят?

0  0
5.05.2017 12:21
- гость -

5.05.2017 12:20
- гость -
А может войну ведут с ул. Геодезической?

Никак аннексировать хотят?)

0  0
5.05.2017 12:27
гость

Кстати идея встать штук 10 машин около саморезов и погазовать по полной может решить вопрос. И так неделю, сами все вычистят

0  0
5.05.2017 12:30
- гость -

5.05.2017 12:27
гость
встать штук 10 машин около саморезов и погазовать

Проще найти и нанять Икарус\Камаз..один солярошный "залп" которого скроет 10 машин!))

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