Депутаты партии "Единая Россия" прочитали стихотворение Расула Гамзатова "Журавли". Это видео, опубликованное 5 мая, они посвятили погибшим в Великой Отечественной войне.
Стихотворение читают депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Иван Лоор, Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Иван Мордовин, депутат Барнаульской городской думы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Марина Ермоленко.
Кстати, несколько дней назад Даниил Бессарабов спел песню об Алтае на празднике "Цветение маральника".
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Комментарии
Здорово, что все остаются не безучастными к памятной дате, депутаты дают неплохой показательный пример в этом плане.
Интересно было их послушать и читали здорово, мне понравилось, может кто-то из них еще и творчеством займется, книгу напишет, не стоит судить людей по одностороннему сложившемуся клеше «депутат» и люди среди них есть творческие и разносторонние и это здорово.
Правильно никаких повышений пенсий, "нормальных" подарков ветеранам, стихи и песни вот истинные подарки.