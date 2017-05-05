Минздрав России намерен сделать бесплатными лекарства, отпускаемые по рецепту врача, которые сейчас доступны только льготным категориям.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, сейчас ведомство прорабатывает все модели финансирования этой системы.
Он напомнил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом "Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года", которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.
Сейчас подобный механизм получения лекарств действует для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет. При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и другие.
Комментарии
Хотите лайфхак.
Если у таблетки срок годности истек
в микроволновку положите ее
30 секунд и плюс 1 год к сроку годности
Минздрав России намерен сделать бесплатными лекарства, отпускаемые по рецепту врача
Офигеть, такого еще в истории страны не было. Социализм построен?
А я без рецепта врача почти ничего и не покупаю, не рискую
льготников сейчас не обеспечивают лекарствами, а они вон чё нафантазировали