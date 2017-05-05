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Подробности столкновения легкового автомобиля с КамАЗом на трассе Барнаул — Рубцовск сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю — в результате ДТП погиб водитель иномарки.
По данным правоохранителей, авария случилась в 07:20 на 261-м километре дороги А-322.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом.
"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля КамАЗ с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу", — уточняют в полиции.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Происходящий естественный отбор прекрасен, но то что страдают не причастные , печально.