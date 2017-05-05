Фото: bfmnsk.ru
Житель Алтайского края стал жертвой мошенника, который, представившись по телефону знакомым потерпевшего, "продал" ему дизельное топливо, попросив деньги вперед.
Согласно предварительной информации, накануне на мобильный телефон жителя села Буланиха позвонил якобы знакомый.
"Он назвал мужчину по имени и дал понять, что это односельчанин. У мужчины даже не возникло сомнения в том, что он общается с неизвестным ему человеком. Звонивший уверенно поддерживал разговор на известную им двоим тему. В ходе беседы позвонивший мужчина предложил приобрести у него дизельное топливо, которое пообещал привезти уже вечером", — уточняют обстоятельства произошедшего в ГУ МВД по Алтайскому краю.
При этом звонивший попросил перевести ему деньги заранее. Потерпевший, не заподозрив подвоха, перевел на указанный номер счета 20 тысяч рублей.
После этого номер телефона перестал быть в зоне действия сети. Жертве мошенничества пришлось обращаться в полицию. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
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