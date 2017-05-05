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Карлин пообещал вовремя расселить граждан из аварийного жилья

, ИА "Амител"
Об этом глава региона заявил по итогам заседания Госсовета страны

Фото: администрация Алтайского края

Алтайский край решит задачу расселения граждан из аварийного жилья в обозначенные президентом страны сроки. Об этом губернатор Александр Карлин заявил в четверг, 4 мая, на заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития страны под руководством Владимира Путина.

Отметим, что на заседании Алтайский край был назван в числе регионов России, достойно выполняющих майские указы президента России, касающиеся экономического и социального развития территорий.

"Программу переселения мы к 1 сентября выполним в полном объеме. Сегодня нерасселенный аварийный фонд реально остался только в Бийске. Мы вместе с администрацией города, подрядными организациями активно работаем над тем, чтобы график был выполнен. К определенному президентом сроку люди получат достойное, комфортное для проживания жилье по нормам, которые определены действующим законодательством", — приводит пресс-служба администрации Алтайского края слова губернатора.

По словам Александра Карлина, для руководителей регионов и жителей страны, в том числе Алтайского края, важной является задача дальнейшего решения проблемы переселения граждан из жилья, которое признано аварийным и ветхим после 1 января 2012 года.

"Возникает вопрос: как дальше будет выстроена работа? Президент озвучил решение: работа Фонда содействия реформированию ЖКХ с использованием существующих механизмов будет продлена до конца 2018 года. А с 2019 года будет запущен новый, постоянно действующий порядок расселения жилья, признанного аварийным и ветхим после назначенной даты — 1 января 2012 года. Иными словами, провала и значительного перерыва в решении государственной задачи не будет. Оставшееся до 1 января 2019 года время мы будем использовать, чтобы в полном взаимодействии с муниципалитетами и общественными формированиями дать предложения по выработке нового механизма. С одной стороны, новый порядок должен быть нам по силам, чтобы мы могли исходить из ресурсов, которыми располагает региональный и муниципальный бюджеты. С другой стороны, я надеюсь, что будет сохранена федеральная поддержка, и мы сможем рассчитывать на получение помощи в дальнейшем", — добавил глава региона.

Значимой темой совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития страны стала задача совершенствования работы сети многофункциональных центров, где оказывают государственные и муниципальные услуги. В Алтайском крае такие центры созданы несколько лет назад. По этим показателям наш регион опять вошел в число лидеров. Александр Карлин отметил, что люди будут обращаться в МФЦ только с конкретной жизненной ситуацией, а специалисты будут оказывать максимум услуг, которые необходимы в данной ситуации.

 

 


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Комментарии

5.05.2017 13:25
- гость -

Балаболка)

0  0
5.05.2017 13:26
Гость

Ветеранские выплатить нечем... болтун.

0  0
5.05.2017 13:30
TAO

Карлин пообещал, у этого замечательного представителя семейства "ворусобнаглетус" дальше обещаний ничего не доходит

0  0
5.05.2017 13:42
- гость -

А с садовых участков выселять будут в квартиры?

0  0
5.05.2017 13:54
- гость -

Да, за базар не отвечает, надо маляву в Кремль, главному смотрящему послать, пусть на сходняке сам с ним разберётся

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