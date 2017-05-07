Ровно 17 лет назад, 7 мая 2010 года состоялась инаугурация второго президента России Владимира Путина. Сейчас он занимает пост главы государства третий срок. ИА "Амител" подсчитало, сколько дней назад Путин пришел к власти в стране.
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Ровно 17 лет назад, 7 мая 2010 года состоялась инаугурация второго президента России Владимира Путина. Сейчас он занимает пост главы государства третий срок. ИА "Амител" подсчитало, сколько дней назад Путин пришел к власти в стране.
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Комментарии
И это хорошо!
Во Франции в воскресенье, 7 мая, пройдут выборы нового президента.
В России этого не будет ещё, как минимум, семь лет.
Все выбора в мире можно разделить на два вида: угодные не понятно кому и проходящие поэтому тихо и мирно и неугодные, этому самому непонятно кому и поэтому проходящие с митингами с огромным шумом в прессе и т.д. Надо найти этого непонятно кого и спросить у него: а что же он хочет?
Какой третий срок, в Конституции этого нет! Не было всего этого, а после пересменки начался новый отсчет!