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Цифра дня: считаем, сколько дней назад Владимир Путин стал президентом

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Путин у власти 17 лет

Ровно 17 лет назад, 7 мая 2010 года состоялась инаугурация второго президента России Владимира Путина. Сейчас он занимает пост главы государства третий срок. ИА "Амител" подсчитало, сколько дней назад Путин пришел к власти в стране.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.05.2017 07:08
- гость -

И это хорошо!

0  0
7.05.2017 07:12
- гость -

Во Франции в воскресенье, 7 мая, пройдут выборы нового президента.

В России этого не будет ещё, как минимум, семь лет.

0  0
7.05.2017 08:17
- гость -

Все выбора в мире можно разделить на два вида: угодные не понятно кому и проходящие поэтому тихо и мирно и неугодные, этому самому непонятно кому и поэтому проходящие с митингами с огромным шумом в прессе и т.д. Надо найти этого непонятно кого и спросить у него: а что же он хочет?

0  0
7.05.2017 08:47
- гость -

Какой третий срок, в Конституции этого нет! Не было всего этого, а после пересменки начался новый отсчет!

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