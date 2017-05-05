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Жительница Алтайского края получила условный срок за то, что угрожала полиции топором.
Как сообщили в региональной прокуратуре, женщину обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Подсудимая проживает в одном из сел Шелаболихинского района, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками.
На ее иждивении находятся трое детей возрастом от 7 до 13 лет. В декабре прошлого года поступила информация о том, что женщина опять запила, а ее дети несколько дней предоставлены сами себе, голодны, находятся в холодном доме.
"Информация подтвердилась, и было принято решение об отобрании детей из семьи, так как они находились в опасном для жизни положении. Приехав к дому подсудимой, инспектор по охране прав детства и участковый уполномоченный полиции вошли в помещение, где предъявили ей, находящейся в состоянии сильного алкогольного опьянения, постановление об отобрании детей", — уточняют в прокуратуре.
Женщина в этот момент взяла топор и начала угрожать прибывшим сотрудникам убийством. Противоправные действия сельчанки были пресечены.
Помимо получения условного срока, в ближайшее время обвиняемая может лишиться родительских прав.
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