Фото: mzgazeta.ru
Глава Бийского района Евгений Якуба досрочно покинул свой пост, сообщает местная газета "Моя земля".
Отставка руководителя муниципального образования состоялась еще 28 апреля в рамках сессии районного совета депутатов. Свое решение он объяснил переходом на другую работу, однако какую именно — не уточняется.
Обязанности главы администрации района исполняет Алена Кочкина.
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Отметим и то, что в самом Бийске активный ход получила информация о вероятной отставке действующего сити-менеджера Николая Нонко. Есть данные, что он уже написал заявление о сложении полномочий.
Комментарии
Видно перед выбором поставили : или СИЗО или "другая" работа
5.05.2017 13:57
- гость -
Перед выборами оттянули за хвостик от корыта...потом снова допустят!