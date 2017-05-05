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Любительница шашлыков в Новосибирске разожгла мангал на своем балконе

, ИА "Амител"
Пожарные вовремя потушили мангал

Пожарные в Новосибирске потушили мангал на балконе в квартире женщины, которая решила пожарить шашлыки. Соседи любительницы мяса на мангале заметили дым и вызвали пожарных, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Поначалу хозяйка квартиры отказалась открывать дверь пожарным, поэтому они были вынуждены установить к балкону трехколенную лестницу, чтобы выяснить причину задымления и провести необходимую разведку", — говорится в сообщении.

Пожарные потушили огонь в мангале и призвали к ответственности хозяйку. В МЧС напомнили, что площадка для розжига мангала должна быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и строений, а зону вокруг нужно очистить от горючих материалов, чтобы исключить попадание искр и углей на сухую траву.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа до 4 тысяч рублей на граждан и 500 тысяч рублей на юридических лиц.

 


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Комментарии

5.05.2017 14:26
- гость -

понаехали

0  0
5.05.2017 14:31
- гость -

мясо было изъято и уничтожено на полигоне ТБО путем раздавления пожарным автомобилем

0  0
5.05.2017 14:33
- гость -

5.05.2017 14:31
- гость -
да ладно, поди пожарные всё сметелили ))

0  0
5.05.2017 14:41
- гость -

или так: пожарные, оценив обстановку, приняли решение не ворошить пожароопасные угли, а дождались полной готовности деликатеса. плотно поужинав, огнеборцы засобирались, оставив незадачливой шашлычнице чаевые и небольшой штраф. их ждал следующий вызов и новые приключения

0  0
5.05.2017 14:45
- гость -

были вынуждены установить к балкону трехколенную лестницу

это какой этаж примерно? 2-3й? а по ароматному запаху пожарники не смогли установить причину возникновения дыма?
и соседи какие то ненюхательные

0  0
5.05.2017 14:45
- гость -

площадка для розжига мангала должна быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и строений, а зону вокруг нужно очистить от горючих материалов, чтобы исключить попадание искр и углей на сухую траву
______________________________________________________________________

как люди с печками и газ плитами еще живут - вечно нарушают?
да слабоумный и в чистом поле сможет зад подпалить, а некоторые говорят по углям ходят, сплошные двойные стандарты, как жить, даже шашличком не разговеться

0  0
5.05.2017 14:47
- гость -

0  0
5.05.2017 14:48
- гость -

5.05.2017 14:45
- гость -
и соседи какие то ненюхательные

скорее всего именно соседи и унюхали, и от зависти пожарных вызвали

0  0
5.05.2017 14:52
- гость -

так соседи тогда вообще балбесы. им надо было в магаз галопом лететь за коньячком

0  0
5.05.2017 15:01
- гость -

это животное из тех кто ленточками обвешан.стопудово.

0  0
5.05.2017 15:18
- гость -

Коньяк способен скрасить многие недостатки кулинарных изысков

0  0
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