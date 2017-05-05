Пожарные в Новосибирске потушили мангал на балконе в квартире женщины, которая решила пожарить шашлыки. Соседи любительницы мяса на мангале заметили дым и вызвали пожарных, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
"Поначалу хозяйка квартиры отказалась открывать дверь пожарным, поэтому они были вынуждены установить к балкону трехколенную лестницу, чтобы выяснить причину задымления и провести необходимую разведку", — говорится в сообщении.
Пожарные потушили огонь в мангале и призвали к ответственности хозяйку. В МЧС напомнили, что площадка для розжига мангала должна быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и строений, а зону вокруг нужно очистить от горючих материалов, чтобы исключить попадание искр и углей на сухую траву.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа до 4 тысяч рублей на граждан и 500 тысяч рублей на юридических лиц.
Комментарии
понаехали
мясо было изъято и уничтожено на полигоне ТБО путем раздавления пожарным автомобилем
5.05.2017 14:31
- гость -
да ладно, поди пожарные всё сметелили ))
или так: пожарные, оценив обстановку, приняли решение не ворошить пожароопасные угли, а дождались полной готовности деликатеса. плотно поужинав, огнеборцы засобирались, оставив незадачливой шашлычнице чаевые и небольшой штраф. их ждал следующий вызов и новые приключения
были вынуждены установить к балкону трехколенную лестницу
это какой этаж примерно? 2-3й? а по ароматному запаху пожарники не смогли установить причину возникновения дыма?
и соседи какие то ненюхательные
площадка для розжига мангала должна быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и строений, а зону вокруг нужно очистить от горючих материалов, чтобы исключить попадание искр и углей на сухую траву
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как люди с печками и газ плитами еще живут - вечно нарушают?
да слабоумный и в чистом поле сможет зад подпалить, а некоторые говорят по углям ходят, сплошные двойные стандарты, как жить, даже шашличком не разговеться
5.05.2017 14:45
- гость -
и соседи какие то ненюхательные
скорее всего именно соседи и унюхали, и от зависти пожарных вызвали
так соседи тогда вообще балбесы. им надо было в магаз галопом лететь за коньячком
это животное из тех кто ленточками обвешан.стопудово.
Коньяк способен скрасить многие недостатки кулинарных изысков