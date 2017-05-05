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Поправки в Уголовный кодекс, которые приравняют оскорбление священнослужителей к экстремизму, предлагает внести депутат Госдумы Виталий Милонов, передает РИА Новости.
Народный избранник отметил, что он в данный момент готовит соответствующее предложение, а саму инициативу уже направили на экспертизу в Минюст и специалистам по религиозным отношениям.
"Оскорбление главы религиозного течения — будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм — для миллионов человек является серьезным проступком и преступлением", — уверен Милонов.
Он также подчеркнул, что в определенных обстоятельствах подобного рода действия способны обернуться беспорядками.
"Публичное оскорбление или клевета на священника, раввина, ламу или муллу — это оскорбление целой религии", — подчеркивает депутат, добавляя, что в стране необходимо защищать мир.
Комментарии
Он забыл про оскорбления Пастариархов Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата!
Чем эти толстые люди оскорбляются то ? Они обычные люди верящие в выдуманную мифологию и зарабатывающие на ней.
За облитие зелёнкой и выжженный глаз - штраф 500 руб.
За "поп - толоконный лоб" - десяточку строгача. Нормально.
А вроде как непричастных к сонме священнослужителей оскорблять можно вполне себе без проблем. Просто жесть. Одни клоуны взяли на себя роль земных представителей несуществующих богов, другие им несут свои ресурсы и ты не моги никому из них слова сказать. Стадо.
А за оскорбление милонова этого бидуха питерского ещё штраф не ввели? Непорядок.
Пушкин А.С. в гробу дрожит и переворачивается за Попа и Балду !
Святого Милония у питере ласково кличут - "чудило с кадилом"
Предлагаю навязчивое поведение попа вне культовых мест считать экстремизмом.
Тогда будем на равных.