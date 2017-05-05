Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщают об очередном осыпающемся фасаде в центре города — на сей раз неприятность случилась на улице Партизанской.
"На Партизанской, 55 обрушился фасад. Рядом с парковкой. Хорошо, что не попало на машины и людей. Будьте аккуратнее", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Отметим, что горожане активно сообщают о подобных фактах в социальных сетях.
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Администрация города ранее грозила управляющим компаниям лишением лицензий за разрушение фасадов.
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