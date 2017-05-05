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Подразделения МЧС России перевели в режим повышенной готовности на период майских праздников. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Пучков.
Как сообщает пресс-служба ведомства, приказом министра с 5 мая до 9 часов вечера 10 мая органы управления, силы и средства МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с празднованием Дня Победы.
В МЧС отметили, что основное внимание в эти дни будет уделяться обеспечению пожарной безопасности.
Отметим, что ранее на территории Алтайского края был введен особый противопожарный режим. В частности, доступ граждан и въезд транспортных средств в леса ограничен, а разведение костров запрещено.
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