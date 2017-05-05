Фото: сайт Барнаула
Глава администрации Барнаула в преддверии Дня Победы проверил готовность Мемориала Славы к празднику, сообщает пресс-служба города.
Так, руководитель горзеленхоза Сергей Гончаров пояснил, что уже 6 мая на мемориале будет заменен рулонный газон, а 8 мая будет высажено почти 15 тысяч корней рассады. Цветочный ковер будет состоять из бархатцев, ахирантеса, разноцветных петуний, канн, бегоний, хлорофитума и кохии.
Председатель комитета по культуре Валерий Паршков сообщил, что оперативно восстанавливаются утраченные буквы на стене гранитного редута, продолжается работа по размещению на нем новых фамилий.
Кроме того, сити-менеджер Сергей Дугин пообщался с участниками войны – Геннадием Федоровичем Окороковым и Виталием Григорьевичем Ланских. В ходе беседы глава администрации заверил ветеранов, что День Победы пройдет на самом высоком уровне.
"Делаем все, чтобы праздник прошел достойно, на высоком уровне. Не только в центральной части города, но и на районных площадках", — сказал Сергей Дугин.
Отметим, что на днях глава администрации Барнаула прокатился на городском транспорте.
Комментарии
наш пострел везде поспел!
Всё сам,да сам.Не надсадился бы до времени. Какой дешёвый пиар!