Глава администрации Бийска Николай Нонко написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом ИА "Амител" сообщил достоверный источник. Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации Сергей Станиславович Крыжановский.
По нашей информации, заявление Нонко написал еще в среду, 3 мая. Об этом мы сообщили своим читателям в четверг, 4 мая. Теперь нам стали известны подробности. В частности, что это было заявление на отпуск с последующим увольнением.
Официальное сообщение об этом будет сделано только после майских праздников.
В сентябре 2017 года в Бийске пройдут выборы в городскую думу. После этого в городе перестанет существовать двуглавая система управления. Вместо главы администрации города и главы города будет только глава города, но с функциями главы администрации.
Очевидно, что Николай Нонко, не имеющий особой поддержки у населения, на новый пост претендовать уже не станет.
Нонко занял это кресло в 2011 году решением депутатов по конкурсу, был переназначен в 2013 году. Полномочия истекали в сентябре 2017 года.
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