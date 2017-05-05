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Проспект Красноармейский отремонтируют в Барнауле до конца мая

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Одну из главных магистралей краевой столицы ремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"

Ремонт проспекта Красноармейского на участке от моста через р. Барнаулку до проспекта Строителей завершат до конца мая, об этом журналистам сообщил начальник ООО "Барнаульское ДСУ-4" Николай Данилин.

Работы на одной из главных городских магистралей ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время уже выполнена срезка существующего покрытия и примерно на 60% произведены работы по укладке нижнего слоя покрытия. В конце недели начнутся работы по подъему люков колодцев до проектной отметки и установка бордюров. После этого начнется укладка верхнего слоя покрытия.

"В некоторых местах по проекту бордюр на пешеходных переходах не был занижен, как того требует программа "Доступная среда". Все эти недочеты будут устранены, и никаких ступенек напротив пешеходной "зебры", как это есть сейчас, не будет", — сказал Данилин.

Всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году ДСУ-4 по контракту должно отремонтировать четыре улицы. Помимо Красноармейского, в списке значатся улицы Матросова (от пр. Ленина до ул. Советской Армии), Молодежная (от пр. Сибирского до ул. Челюскинцев) и Партизанская (от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев).

Кроме того, ДСУ-4, выступая субподрядчиком Северо-Восточного ДСУ, отремонтирует еще три дороги в микрорайоне ВРЗ. Речь идет о бульваре 9 Января, об улицах Профсоюзов и 8 Марта.

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На улице Профсоюзов 5 мая уже началась срезка верхнего слоя асфальта. Ремонтировать эти участки дорог на ВРЗ будут в круглосуточном режиме и без перекрытия движения для автомобилей. С новой недели дорожники перебазируются на улицу Матросова, но тут работы будут идти только в ночное время. На четырех этих улицах будет уложено двухслойное покрытие с применением геосетки и два слоя асфальтобетона.

Улицы Партизанская и Молодежная будут ремонтировать поквартально с полным закрытием проезда.

"На Красноармейском, Матросова и трех улицах ВРЗ мы срезаем по 10 см асфальтобетона и укладываем двухслойное покрытие. На Молодежной и Партизанской будет произведена срезка одного слоя покрытия и укладка одного слоя асфальтобетона", — сообщил Данилин.

Общая стоимость работ составит более 343 миллионов рублей. Завершить их планируют до конца августа. Гарантийный срок на дороги составит пять лет. Напомним, что ДСУ-4 в 2015 году ремонтировало проспект Калинина. В прошлом году ДСУ-4 вело работы на проспекте Строителей, Павловском тракте до улицы Сельскохозяйственной.

"Например, участок от Сельскохозяйственной до Попова будет в этом году отмечать десятилетний юбилей ремонта. Дорога находится в хорошем состоянии, и нам за качество краснеть не приходится. Надеюсь, что мы не испортимся в этом году", — сказал руководитель предприятия.

Николай Данилин добавил, что в этом году ремонт городских дорог выполняется в соответствии с техническим таможенным регламентом Таможенного союза, который заменит ГОСТ. Новый документ содержит более жесткие требования по лабораторным испытаниям и качеству асфальтобетона.

Параллельно в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле другие подрядные организации выполняют работы на Южном тракте, проспекте Космонавтов, улицах Попова, Советской Армии, Сухэ-Батора, Транзитной, Георгиева, Власихинской, Чкалова, 50 лет СССР.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.05.2017 16:27
- гость -

Так Красноармейский и так вроде нормальный был, зачем его еще раз перекатывать??? Сколько откат интересно

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