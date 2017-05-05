Известная американская компания Johnson & Johnson обязана выплатить 110 миллионов долларов компенсации женщине, которая обвинила ее в том, что заболела раком после использования продукции.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ, такое решение вынес суд присяжных штата Миссури. 62-летняя жительница штата Вирджиния Луис Слемп в своем иске к холдингу заявила, что заболела раком после того, как на протяжении 40 лет использовала детскую присыпку с тальком Johnson & Johnson и продукты Shower to Shower. В 2012 году врачи поставили ей диагноз "рак яичников", спустя время метастазы пошли в печень. В настоящее время женщина продолжает курс химиотерапии.
В свою очередь, руководство компании выразило сочувствие женщине, однако заявило о намерениях обжаловать решение суда.
Отметим, что сумма в 110 миллионов долларов стала рекордной среди компенсаций, запрашиваемых у компании по 2,4 тыс. подобным искам в суде Сент-Луиса.
Комментарии