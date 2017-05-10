Для того чтобы стать руководителем, одного желания мало, необходимо немало знаний и навыков. Чему стоит научиться? "Академия" HeadHunter подготовила подборку из шести курсов, которые помогут шагнуть вверх по карьерной лестнице.
Как развить в себе потенциал лидера?
В этом курсе расскажут, какие существуют факторы успеха лидеров, как воспитать харизму и что такое трансформационное лидерство. В рамках обучения в качестве примера рассматриваются кейсы Transocean, Wells Fargo и Toyota. По итогам курса участники научатся развивать лидерские качества как в себе, так и в подчиненных.
Как разрешить конфликт с сотрудником?
Курс научит правильному поведению в общении с агрессивными сотрудниками. На примерах продемонстрируют, когда с сотрудником следует общаться языком фактов, а когда использовать эмоции. Также участникам расскажут, как убедить сотрудника изменить своё поведение, на чём сконцентрироваться в процессе общения.
Как принимать управленческие решения?
Этот мини-курс расскажет о принятии управленческих решений. Слушатели узнают, как искать источники необходимой для принятия решения информации и работать с ними, а также научатся генерировать варианты решения проблемы, оценивать варианты и выбирать среди них оптимальный.
Как эффективно делегировать полномочия сотрудникам?
Данный курс — о сути делегирования, основных этапах и проблемах этого процесса. На курсе рассмотрят вопросы: какие задачи можно делегировать, каких для этого выбрать сотрудников, как экономить свое время и контролировать задачи, которые вы передали. А самое главное, как более эффективно решать сложные задачи, развивать команду и готовить себе замену.
Тайм-менеджмент для руководителей и исполнителей
В курсе предлагаются разные подходы к планированию рабочего времени руководителей и рядовых сотрудников. Участники узнают о таких инструментах, как метод ABC, матрица Эйзенхауэра, Бостонская матрица, а также научатся приемам оптимизации процессов, "шлифовке рутин" и эффективному проведению совещаний.
Курс посвящен базовым навыкам переговоров по программе Тима Эннекинга. Разработанная им программа специально предназначена для руководителей и топ-менеджеров, которым часто приходится отстаивать интересы компании в сложных многосторонних переговорах. Вы узнаете, как договориться с боссом и своей командой, как занять выгодную позицию во время агрессивных переговоров, как отслеживать прогресс. Вы поймете, когда выйти из переговоров и как закрыть сделку.
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