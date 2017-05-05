Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксирован в пятницу, 5 мая, в 217 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 08:29 по московскому времени землетрясения имел координаты 50.29 градусов северной широты и 87.64 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4 балла по шкале MSK-64.
Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более десяти лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования в регионе.
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