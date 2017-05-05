Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Принятие присяги сотрудников УФСИН РФ по Алтайскому краю состоялось в пятницу, 5 мая. Сотрудники ведомства поздравили ветеранов войны и тружеников тыла.
На площади Победы 10 молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы, вновь поступивших на службу, приняли присягу на верность Родине и служебному долгу. Перед присягнувшими выступили ветераны УИС. Совместно с руководством УФСИН они приняли участие в возложении гирлянды, венков и цветов к Вечному огню и Мемориалу Славы. В актовом зале УФСИН для ветеранов и тружеников тыла состоялся праздничный концерт.
Так, цветы и памятные подарки были вручены 42 ветеранам уголовно-исполнительной системы, состоящим на учете в Совете ветеранов УИС края. Отметим, что 9 мая сотрудники УФСИН примут участие в параде Победы. Наряду с представителями других силовых структур они пройдут по главной площади краевого центра. Кроме того, сотрудники УИС примут участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк".
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