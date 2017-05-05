Барнаульцев ждут новые длинные выходные. Как их провести интересно и нескучно, можно узнать из нашего традиционного гида по самым примечательным культурным событиям краевой столицы.
В субботу в 12:00 в Парке спорта (Энтузиастов, 12в) пройдет военно-спортивный праздник "Моя Победа". В программу включены показательные выступления спецподразделения "БОР", работа кинологов с показом общего курса послушания и цирковой дрессировкой, демонстрация оружия и спецтехники, выполнение нормативов радиационной, химической и биологической защиты и комплекса ГТО, демонстрация противопехотных и противотанковых мин и их обезвреживание и др. Также запланирован ряд мастер-классов.
В МТА можно будет посмотреть спектакль о судьбах детей блокадного Ленинграда "Война, беда, мечта и юность..." по пьесе "Мой бедный Марат", а в театре драмы покажут лирическую комедию "Квадратура круга".
В воскресенье в Государственном художественном музее можно посетить выставку "Кукольная страна", в экспозицию которой вошли антикварные и винтажные игрушки XIX-XX веков разных народов.
8 мая в 18:00 в "Бруснике Парус Парк" выступит Slim, известный московский рэп-исполнитель, саунд-продюсер, битмейкер, экс-участник группы CENTR. Музыкант выпускает пятый по счёту студийный альбом под названием Ikra.
В "Республике ИЗО" стоит посетить выставку "Светосила". Свои работы представили восемь молодых авторов. Их фотоснимки обо всем: о людях, о природе, о городах, а главное то, что сделаны они все на пленке.
9 мая в музкомедии в 14:00 пройдет показ спектакля "Одолжите тенора". В это же время в кинотеатре "Премьера" (Крупской, 97) можно будет посмотреть фильм режиссера Александра Касаткина "Три дня до весны", который был снят к 72-летней годовщине со дня Победы. Картина должна передать правду о событиях, людях и военной жизни, так как съемочной группе помогали ветераны, блокадники и историки.
На большом экране на выходных будут идти такие фильмы, как "Стражи Галактики. Часть 2", английский боевик "Секретный агент", две российские комедии "Кухня. Последняя битва" и "Спасти Пушкина". Кроме того, в кинотеатрах покажут картину "Моя девушка — монстр", "Перестрелка", ленту "Идеаль", над которой работал Фредерик Бегбедер, "Сферу", "Форсаж 8" и "Время первых".
Детей можно будет сводить на мультфильмы "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Рок Дог" и "Никита Кожемяка". В воскресенье в МТА юным зрителям покажут спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок". А в театре "Кукол" пройдут показы "Волшебное кольцо" и "Маша и Медведь".
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