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Акция "Георгиевская лента" проходит в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Активисты "Единой России" раздадут 72 тысячи ленточек

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Жителям Алтайского края раздадут 72 тысячи георгиевских ленточек к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционную акцию проводят активисты партии "Единая Россия" и "Молодой Гвардии".

В рамках патриотической акции "Георгиевская лента" будут организованы уличные пикеты по вручению георгиевских лент и поздравительных открыток жителям региона.

Стартовала акция по традиции на площади Победы в краевой столице.

Активисты регионального штаба "Молодой Гвардии" поздравляли барнаульцев с наступающим праздником Победы и дарили георгиевские ленточки. В ходе мероприятия удалось подарить более трех тысяч ленточек.

Такие пикеты будут проходить ежедневно в большинстве городов и районов края до 9 мая. Также получить георгиевскую ленту можно, обратившись в местные отделения партии "Единая Россия".

Руководитель алтайских молодогвардейцев Евгений Кантемиров отметил, что георгиевская лента уже стала настоящим символом празднования Дня Победы.

"Мы ежегодно активно участвуем во всероссийской акции "Георгиевская лента". Ведь георгиевская лента – это символ поколений, знак отличия советских солдат и боевых частей, проявивших мужество и смелость в Великой Отечественной войне. Даря их людям, мы не просто поздравляем их с Великим праздником, но и рассказываем о значении этого атрибута, как правильно его носить", — сказал он.

Завершится акция традиционным шествием с 15-метровой георгиевской лентой в День Победы.


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