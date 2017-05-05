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Экс-начальника госпредприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление" Сергея Антипова в Алтайском крае приговорили к условному сроку за получение взятки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В настоящее время установлено, что летом 2012 года к подсудимому обратился предприниматель с просьбой выполнить работы по асфальтированию участка дороги, где находились магазин и офис организации.
"Антипов, используя данное предложение в своих корыстных целях, предложил гражданину передать ему взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконные действия, выражающиеся в даче своим подчиненным работникам указания о выполнении асфальтирования участка без заключения договора подряда и оплаты этих работ", — указывают в СКР.
В итоге была создана видимость наличия оснований для получения дорожным ремонтно-строительным управлением от Алтайавтодора средств из краевого бюджета в качестве возмещения затрат, которые в действительности не были понесены.
В итоге обвиняемого приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере четырех миллионов рублей.
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