Владимир Владимирович Путин, возможно, отмечает в это 7 мая очередную годовщину на посту президента РФ. Ровно 17 лет назад, 7 мая 2000 года, он официально вступил в должность президента. Вспоминаем, как это было. А заодно, как повторилось в 2004 и 2012 годах.
Итак, смотрим первую инаугурацию президента Владимира Путина. Здесь ему всего 47 лет. Он пока еще никому не известен. "Who is mister Putin?", — прозвучало в тот год на Давосском форуме. мы специально предлагаем вам видео побольше, чтобы вы могли "окунуться в прошлое". Все таки 17 лет прошло.
Идем дальше. 2004 год. Страна и мир уже знают, кто такой мистер Путин.
И вот, наконец, 7 мая 2012 года. Третья инаугурация Владимира Путина.
Комментарии
Человек по природе порочен и глуп. Глупость его для начальства даже удобна – легче управлять.
Если управлять людьми как добродетельными, то неизбежна смута - и страна погибнет; если управлять людьми как порочными, то всегда утверждается образцовый порядок - и страна достигает могущества.
Когда ранги знатности почетны, это значит, правитель любит народ; когда наказания вселяют трепет, народ пойдет на смерть за правителя.
Обычно народ ненавидит войну; тот, кто сумеет привить народу любовь к войне, добьется господства.
Если народ обессилен, государство могущественно, когда же народ могуществен, государство бессильно.
Если на тысячу человек, посвятивших себя земледелию и войне, приходится всего лишь один, знающий “Книгу Песен” и “Книгу Письмен” и являющийся умным оратором, вся тысяча станет лениться пахать и воевать. Острый ум и знания - причина смуты. Темных и глупых людей легче заставить работать, воевать и подчиняться, умных и знающих - труднее. Умные, добрые и знающие будут любить друг друга, а не государя, величие и войну. Поэтому задача государства - понижение знаний и оглупление народа.
Сильных надо сломить, красноречивых заставить прикусить языки... Путь к богатству и знатности должен идти только через ворота войны...А упорствующих и непослушных надлежит карать без снисхождения. И тогда все станут говорить: “Самое главное, к чему надо стремиться, - это война, и только”. И тогда возмужавшие займутся войной, старые и слабые станут оборонять страну; умерших не будут оплакивать, а живые будут стараться изо всех сил. ©
["Книга правителя области Шан", Китай IV век ДО н.э.]
Как главе государства Путину повезло. Ему улыбнулась конъюнктура, которая вознесла котировки нефти с $28,5/барр. в 2000 году до $102/барр. в среднем за 2010–2014 годы (по данным BP Statistical Review of World Energy 2015). Под его руководством оказался народ, который хотел только зарабатывать, потреблять и радовался «вставанию с колен». В таких условиях Россию можно было превратить если не в очередной Китай, то в новые Эмираты, заложив основы для экономического подъема на несколько десятилетий.
В итоге-
- Развивались практически исключительно негосударственные отрасли: оптовая и розничная торговля, коммуникации и связь, частные банки, строительство, сфера коммерческих услуг
- На протяжении всех лет своего пребывания во власти Путин обещал стране «удвоение ВВП» и «слезание с нефтяной иглы». Забавно, что первый лозунг был озвучен в 2003 году, и у нас есть все шансы уже к 2018 году вернуться приблизительно к таким же долларовым показателям ВВП, которые были в стране в то время.
Преодоление зависимости от нефтедобычи иллюстрируется простыми цифрами: в 1999 году доля нефти, нефтепродуктов и газа в экспорте составляла 39,7%, в 2014-м – 69,5%.
- В стране, казна которой лопалась от нефтедолларов, почти ликвидировано бесплатное здравоохранение. Все рейтинги фиксируют обвальное снижение качества среднего образования, а вузы давно уже стали фабриками по производству людей с ничего не значащими дипломами.
-Я не буду вспоминать Украину, которую мы превратили во врага, но очевидно, что наши союзники в Средней Азии все больше склоняются к Китаю, в последнее время ставшему основным инвестором в регионе. Мы отгораживаемся от мира санкциями, налагаем на себя всяческие епитимьи, но никого это не страшит. Мы начали военную операцию в Сирии, но уже сейчас начинаем осознавать, что для успеха в ней необходимы намного больше силы и средства, чем Россия может позволить себе применить
Да, согласен лозунги 17 летней давности не изменились, так Что надо парню дать ещё 17 лет....