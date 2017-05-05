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ГИБДД в Барнауле проводит в ночь на 6 и 7 мая профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщили в городской Госавтоинспекции.
Напомним, что данная акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Отметим, что на минувшей неделе в самом центре Барнаула произошло чудовищное "пьяное" ДТП, когда водитель на автомобиле BMW X5, проехав на огромной скорости перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил девушку-пешехода и врезался в машину. Погибли два человека.
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