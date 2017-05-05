Фото: vladtime.ru
Число пенсионеров предложил сократить в России бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, сообщает "Лента.ru" со ссылкой на "Ведомости".
СМИ пишут, что об этом говорится в материалах Центра стратегических разработок. Отмечается, что сократить количество пенсионеров предлагается в рамках реализации стратегии развития России до 2035 года.
Речь идет о том, чтобы уменьшить число пенсионеров на 9% — то есть на 3,87 миллиона человек. Достичь этого предлагается путем повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет с шагом на полгода, начиная с 2019 года.
Отмечается, что в итоге в стране останется 38,52 миллиона пенсионеров. Данными мерами предлагается обеспечить пожилым людям приемлемый уровень жизни.
Комментарии
Вариант не воровать деньги из Пенсионного фонда и не разбазаривать их, ни кто не рассматривал?
Кудрин- кровопийца!
Замучил российский народ!
Чтоб его унесло подальше!
Итак ни работы , ни здоровья у людей нет. До пенсии не все доживают.
Правительство в отставку!
Кудрина с Медведевым надо уволить
Отмечается, что в итоге в стране останется 38,52 миллиона человек.
Это как так??? Всего? Маловато думаю им столько рабов будет для выполнения их запросов...