Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Акцию "Бессмертный полк" поддерживают 96% россиян, показывает опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.
Еще 2% респондентов заявили, что они негативно относятся к акции. Такое же количество опрошенных затруднились с ответом.
Также опрос показал, что 24% респондентов участвовали в "Бессмертном полку", а намерение пройти в колоннах акции выразили 40% опрошенных.
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Опрос был проведен 29 апреля — 2 мая 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка — 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Комментарии
Акцию одобряют, но участвовать 56% не планируют.
Раздвоение личности налицо.
Да и как можно верить опросам ВЦИОМ, когда люди знают, что за неправильный ответ при желании власти можно и на статью "экстремизм" нарваться.