131 год со дня рождения "празднует" 8 мая самый безалкогольный известный напиток — Coca-Cola. Многие знают, что на самом деле в далеком 1886 году его изобрел фармацевт Джон Пемпертон, но не как обычный напиток, а лекарство от заболеваний нервной системы. А чего мы не знаем о "коке"?
Coca-Cola — наркотик?
Первоначально в составе напитка (тогда еще лекарства) были листья кустарника кока и плодов ореха кола. Листья сильного наркотика коки были в нем до 1906 года и он действительно вызывал привыкание.
Теперь в "классической" кока-коле очищенная газированная вода, сахар, натуральный краситель "карамель", регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин.
Может ли Coca-Cola отмыть чайник?
Может. Дело как раз ортофосфорной кислоте (пищевая добавка E338). Она применяется для очищения от ржавчины металлических поверхностей. А в напиток ее добавляют, чтобы убрать излишнюю сладость и приторность.
А правда, что некоторые пьют Coca-Cola горячей?
Есть такой опыт. Например, в Гонконге местные жители пьют горячую "Кока-Колу" при лечении от простуды. Впрочем, медицинского подтверждения этому нет никакого.
За что Олимпийские игры могут сказать "спасибо" Coca-Cola?
За деньги, конечно. Компания Coca-Cola является спонсором Олимпийских Игр с 1928 года. Дольше соревнования еще никто не спонсировал. Кстати, Coca-Cola тратит на рекламу больше денег, чем Apple и Microsoft. Например, в 2011 году компания потратила на рекламу $3,256 млрд рублей.
А за что компанию не стоит благодарить?
За навязывание продукта. А делала это компания через американских военных. Coca-Cola смогла получить деньги от властей США на строительство заводов в странах Европы и Латинской Америки, чтобы "солдаты везде могли пить этот напиток и вспоминать свою страну". А еще компания заключала договоры со школами США на поставку напитка. И платила неплохие деньги, чтобы школьники могли покупать только коку, ибо других напитков в школу просто не завозили.
Комментарии
Самый безалкогольный??? Т.е. лимонад не самый безалкогольный? Или слова САМЫЙ и БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ местами поменять надо?
Coca-Cola хоть и ржавчину убирает с чайника, но потом еще долго чайник пахнет, поэтому лучше старым добрым способом-лимонной кислотой, да и дешевле получается.