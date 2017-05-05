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Прокуратура требует уничтожить коноплю, растущую на территории колледжа в Республике Алтай.
В региональном надзорном ведомстве уточняют, что наркосодержащее растение находится на земле, принадлежащей Усть-Коксинскому техникуму отраслевых технологий.
Более того, в данном случае имеет место и уголовная история. Так, в марте этого года местный житель незаконно собирал здесь коноплю.
"В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" принять меры к уничтожению наркосодержащих растений прокурор потребовал во внесенном в адрес руководителя образовательной организации представлении", — резюмируют в надзорном ведомстве.
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