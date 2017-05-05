Барнаульцев приглашают на большой праздник, который состоится сегодня, 5 мая в 19:30 на парковке ТЦ "Арена". В это время здесь состоится мероприятие посвященное дню рождения группы "ДПС Контроль-22". В программе: крутые розыгрыши, призы, выступление мультижанрового EDM проекта "GRAMADA", а также зрелищные "виражи" на автомобилях.
Кроме того, в 21:15 на самом большом экране города пройдет трансляция первого матча 81-го чемпионата мира по хоккею, где сборная России проведет свой первый матч против команды Швеции.
Мероприятие пройдет при поддержке PR-компании "Организатор", "Ваш билет 22", радиостанции Спорт ФМ и ТРЦ "Арена".
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