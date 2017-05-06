Накануне 9 мая медиагруппа FM-Продакшн побывала в гостях у ветеранов Великой отечественной войны. Среди них: заслуженный артист России, актер театра драмы, Алексей Николаевич Самохвалов, Анна Дмитриевна Зуева, Валентин Иванович Белякевич и Петр Максимович Субботин.
Для проекта "Голос войны" участники войны сами выбирали произведения. Так стихотворение "День победы" прочел автор этого произведения — Валентин Иванович Белякевич. Отметим, что этот стих на весь Советский Союз читал легендарный диктор Левитан.
Заслуженный артист России, актер театра драмы Алексей Николаевич Самохвалов прочитает стихотворение "У барнаульского мемориала".
В День победы жители и гости города смогут услышать, как ветераны читают стихи о войне на нескольких радиостанциях: "Русское радио", "Наше радио" и Эхо Москвы.
Также, стихотворения можно послушать в группе в Вконтакте.
Комментарии