Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал законопроект, принятый палатой представителей Конгресса США, сообщает РИА Новости.
Речь идет о том, что Вашингтон должен взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и поселка Ванино.
По словам российского сенатора, этот законопроект не только не соответствует международному праву, но и будет грозить объявлением войны.
"Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", — заявил Косачев.
Законопроект еще не утвержден. Документ должен быть одобрен сенатом конгресса, после чего направлен в Белый дом на подпись Дональду Трампу.
Ранее сообщалось, что администрация Белого дома планирует взять на особый контроль несколько российских портов в Приморье в свете выполнения санкций против Северной Кореи. Если закон будет принят, то президент США будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчет о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против Северной Кореи. Согласно тому же законопроекту, предлагается наделить министерство внутренней политики США правом досматривать воздушные и морские суда, которые ранее находились на территории КНДР.
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