Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой пообещал, что попросит генпрокурора России Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева посодействовать проведению проверки информации о притеснениях сексуальных меньшинств в Чечне, сообщает Life.
"Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут", — заявила Москалькова Путину.
Президент поддержал ее просьбу: "Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас".
Ранее "Новая газета" сообщила о якобы имевших место массовых задержаниях геев в Чеченской Республике.
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