Фото: yandex.ru/maps
Индустриальный районный суд Барнаула собирается разместиться в новом здании на улице Балтийской – на доведение этого объекта до необходимого состояния готовы потратить более 80 миллионов рублей.
В настоящее время на сайте госзакупок размещена заявка на аукцион с начальной ценой 80 723 253 рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион состоится 25 мая.
Наименование объекта закупки звучит следующим образом: "Реконструкция объекта "Приобретение и реконструкция здания для размещения индустриального районного суда г. Барнаула, ул. Балтийская, д. 28". В настоящее время на этом месте находится недостроенное здание.
В документах закупки, в частности, отмечается: "Подрядчик собственными силами и средствами комплектует место выполнения работ необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой, оборудованием, которые должны иметь сертификаты соответствия, а также осуществлять приемку, разгрузку, складирование, хранение всего оборудования и материалов".
Работы должны выполняться с соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии.
Также подрядчик должен обеспечить систематическую уборку участка работ, а по окончании работ окончательную уборку и вывоз строительного мусора за пределы объекта.
Отметим, что в настоящее время, согласно данным на официальном сайте Индустриального суда, уголовное судопроизводство данная инстанция осуществляет по адресу: улица 50 лет СССР, 13, а гражданское – по адресу: улица Попова, 206-б.
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