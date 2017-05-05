4 мая, стало известно о том, что в Севастополе шестилетнюю дочь спикера МИДа Марии Захаровой укусила собака. "URA.RU" сообщает, как развивались события далее.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что в больницах "Города-Героя" Севастополя девочке с укусом собаки не смогли оказать помощь, поэтому Захарова пыталась связаться с главой Севастополя, однако не дозвонилась до него. В результате позвонили в Кремль, те позвонили главе Крыма Сергею Аксенову, который и занимался доставкой ребенка из Севастополя в симферопольскую больницу бортом МЧС, рассказал источник агентства.
Позже было принято решение срочно доставить дочь Захаровой в Москву.
В пресс-службе городского департамента здравоохранения Севастополя сообщили, что все необходимые вакцины у них есть, и "сообщения о каком-то их дефиците — выдумки, не более того" .
Однако несмотря на это дочь Марии Захаровой пришлось эвакуировать из Севастополя бортом МЧС, пишет издание.
Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала произошедшее, отметив лишь то, что "собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров".
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