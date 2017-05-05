Путин поручил Минкомсвязи распространять хорошие фильмы о России

Президент Владимир Путин утвердил поручение Минкомсвязи до 31 января 2018 года обеспечить показ российских фильмов, которые будут отражать объективную информацию о стране.
Об этом говорится в протоколе заседания российского организационного комитета "Победа", опубликованном на сайте Кремля.
"Обеспечить распространение на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом", — говорится в сообщении.
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а на сколько они действительности соответствовать будут