Штабы Навального выселяют из офисов в Москве и других городах

Штаб президентской кампании Алексея Навального решили выселить из офиса в Москве, сообщил в фейсбуке глава предвыборного штаба Леонид Волков.
Как написал Волков, пришли юристы собственника в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали от "съехать завтра".
Он добавил, что на этой неделе в шести городах собственники расторгли со штабами договоры аренды. Кроме Москвы, это произошло во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.
Со слов Волкова, во Владимире "угрожали возбудить уголовное дело против отца собственника", в Волгограде на него самого давят так, что "не могу больше держаться", в Вологде причину не называют, а во Владивостоке "пришли в штаб, устроили обыск, все перевернули".
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