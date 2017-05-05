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Штабы Навального выселяют из офисов в Москве и других городах

, ИА "Амител"
На этой неделе в шести городах собственники расторгли со штабами договоры аренды

Фото: yarportal.ru

Штаб президентской кампании Алексея Навального решили выселить из офиса в Москве, сообщил в фейсбуке глава предвыборного штаба Леонид Волков.

Как написал Волков, пришли юристы собственника в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали от "съехать завтра". 

Он добавил, что на этой неделе в шести городах собственники расторгли со штабами договоры аренды. Кроме Москвы, это произошло во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. 

Со слов Волкова, во Владимире "угрожали возбудить уголовное дело против отца собственника", в Волгограде на него самого давят так, что "не могу больше держаться", в Вологде причину не называют, а во Владивостоке "пришли в штаб, устроили обыск, все перевернули".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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