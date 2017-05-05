Президент Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера, говорится на сайте Кремля.
Такое поручение Президент дал по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".
Путин предложил сделать таким днем 5 декабря и подумать над проведением в стране Года гражданской активности и волонтерства.
Также правительству России совместно с администрацией президента надлежит представить предложения по созданию единого федерального интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров.
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