Сборная России победила шведов по буллитам в ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты обыграли по буллитам команду Швеции в стартовом матче Чемпионата мира-2017.
Встреча в Кельне завершилась победой россиян со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе российской команды в основное время отличился Сергей Андронов (44-я минута). Победный буллит реализовал Артемий Панарин. У шведов заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм (15).
В следующем матче 7 мая российской сборной предстоит сыграть с итальянцами, а команда Швеции днем ранее встретится с хозяевами — сборной Германии.
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