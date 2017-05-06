Кадыров пообещал помогать проверке ситуации с геями в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности взаимодействовать с федеральными властями при проверке сообщений об ущемлении прав и свобод сексуальных меньшинств в республике, об этом он сообщил журналистам, пишет "Интерфакс".
"Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации", — заявил Кадыров.
В то же время он отметил, что в чеченском обществе "нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией".
"Мы заинтересованы в том, чтобы услышали истину. В Чечне главенствует закон. Любой, кто его нарушает, будет призван к ответственности. В этом не должно быть никаких сомнений", — заключил Кадыров.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Татьяной Москальковой пообещал, что попросит генпрокурора России Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева посодействовать проведению проверки информации о притеснениях сексуальных меньшинств в Чечне.
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