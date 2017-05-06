Руководство внутриполитического блока Кремля запретило губернаторам сгонять бюджетников на акцию "Бессмертный полк", пишут "Известия" со ссылкой на источник близкий к администрации президента (АП).
Как отмечается, информацию подтвердили также вице-губернаторы Краснодарского края и Ростовской области.
В АП разъяснили, что "акция памяти не нуждается в искусственной подпитке", а любые попытки ее расширить за счет обязаловки негативно скажутся на репутации местных властей. Таким образом, регионам фактически запретили сгонять работников бюджетной сферы на акцию в качестве массовки.
Как рассказал изданию собеседник, близкий к АП, на закрытой встрече руководства внутриполитического блока Кремля с региональными чиновниками, было сказано, что за последнее время появлялись сообщения о том, что некоторые муниципальные чиновники обязывают граждан принять участие в акции "Бессмертный полк".
"Им разъяснили, что это недопустимо в принципе, что люди участвуют в акции по собственному желанию и нельзя заставлять их делать это по разнарядке. Региональным администрациям рекомендовали проконтролировать муниципалитеты на этот счет", — рассказал собеседник.
Он отметил, что вице-губернаторам дано поручение пресекать подобное "неадекватное рвение муниципальных чиновников", которые демонстрируют массовость мероприятий ради собственной политической выгоды. В АП отметили, что такой подход вызывает негативное восприятие у граждан, которые полагают, что все это "делается из Москвы".
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