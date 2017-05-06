Итальянский телеканал обидел Украину шуткой про "Евровидение"

Итальянский телеканал RAI предвосхитил стартующий 7 мая в Киеве конкурс "Евровидение" обидной для украинцев шуткой, пишет "Российская газета".
В ходе телешоу Nemo соведущая рассказала зрителям о том, что итальянский певец Франческо Габбани, являющийся одним из фаворитов конкурса, уже приехал в Киев. На это второй журналист в студии отреагировал язвительной шуткой: "Габбани — мощнее советских ракет, а Украина проиграет и Евровидение после того, как проиграла Крым".
Накануне мировые СМИ распространили информацию о том, что хозяева конкурса "Евровидение" в спешном порядке записывают новый проморолик о своей стране, поскольку в первой версии он содержал виды Крыма.
На Украине шутку итальянцев восприняли с обидой.
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