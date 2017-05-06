Итальянский телеведущий с телеканала RAI заявил, что Украине не удастся победить на музыкальном конкурсе "Евровидение". Журналист при этом вспомнил ситуацию с Крымом, сообщает "Лайф".
"Да, Украина в этом году принимает "Евровидение", но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже проиграла Крым, поэтому проиграет и "Евровидение"!" — отметил ведущий программы NEMO.
Напомним, финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая. В этом году Россия не участвует в конкурсе. Певице Юлии Самойловой закрыли въезд на Украину.
Комментарии
Ага, придут "зеленые человечки", споют "расплескалась синева" и выиграют "евровидение" )